Twee aanhoudingen in onderzoek naar explosie Purmerend

Beeld: de gevolgen van de explosie in Purmerend (foto Mizzle Media)

Heftig

Op zondag 15 december vond er rond 04.00 in de nacht een heftige brand plaats in een woning aan de Purmerendse Maasstraat. Door de brand moesten er zes woningen ontruimd worden. Bij de brand raakte een bewoner zwaargewond. Hij ligt nog altijd in het ziekenhuis.

Verdacht

De afgelopen dagen heeft intensief onderzoek geleid naar de twee verdachten, laat de politie donderdagmiddag weten. De 19-jarige verdachte is woensdag aangehouden rond 21.30 in Purmerend. Hij wordt verdacht van directe betrokkenheid bij de explosie. Eerder die avond is de 20-jarige verdachte aangehouden in Purmerend op verdenking van voorbereiding van een latere vergeldingsactie.

Incidenten

De afgelopen dagen waren er nog twee incidenten in Purmerend. In de Karnstraat was ook een brand, na zwaar vuurwerk, en aan de Oeverlanderstraat was dinsdagavond een kortstondige woningbrand. Daar was echter geen sprake van zwaar vuurwerk. De politie heeft geen aanwijzingen dat deze incidenten samenhangen met de explosie aan de Maasstraat.

De verdachten zijn voor verhoor ingesloten en zitten in volledige beperkingen. Dit betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Dat maakt dat politie en OM terughoudend zijn met het delen van verdere inhoudelijke informatie over de zaak, laat de politie weten. Vrijdag worden beide verdachten voorgeleid voor de rechter-commissaris. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.