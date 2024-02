Twee aanhoudingen na gijzeling en ontvoering over geld in Eindhoven

Connect on Linked in

De politie in Eindhoven heeft donderdagochtend een man en een vrouw aangehouden, verdacht van betrokkenheid bij een gijzeling en ontvoering in die stad. Het slachtoffer werd onder bedreiging van een vuurwapen gedwongen op verschillende adressen om geld te vragen.

Geld

Het gaat om een gebeurtenis die plaatsvond in de avond van 3 februari in een huis aan de Violierstraat in die stad. Een 24-jarige man en zijn vriendin waren daar aanwezig, met een aantal andere mensen. Als de twee de woning willen verlaten, worden zij teruggestuurd naar binnen. Van de man wordt dan geld geëist.

De vrouw mag na een eerste betaling het huis verlaten, maar dat geldt niet voor het slachtoffer. Hij wordt meegenomen in een auto. Tijdens de rit moet de man op verschillende locaties, onder bedreiging van een vuurwapen, om geld vragen.

Onderzoek

Een 24-jarige man uit Eindhoven en een 30-jarige vrouw uit Eindhoven zijn in verband met deze zaak donderdagochtend in alle vroegte aangehouden, laat de politie weten: ‘De recherche heeft de afgelopen weken uitvoerig onderzoek gedaan en daarbij kwamen de verdachten in de loop van het onderzoek in beeld. Ze zitten op dit moment vast en worden gehoord over hun betrokkenheid bij de gijzeling en ontvoering. Het onderzoek gaat door en de recherche sluit meerdere aanhoudingen niet uit.’