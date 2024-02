Twee aanhoudingen op verdenking van ‘doxing’ van justitiemedewerker

Connect on Linked in

De politie heeft twee mensen aangehouden op verdenking van ‘doxing’ van een medewerker van justitie in Den Haag. Het verspreiden van persoonlijke informatie van mensen met kwade bedoelingen. De wet die vervolging hiervan mogelijk maakt, is per 1 januari van kracht geworden.

Aangifte

Het gaat om een 55-jarige man uit Katwijk en een 54-jarige inwoonster uit Uithoorn. Ze zijn gisteren en vandaag aangehouden. De hoofdofficier van justitie van het Openbaar Ministerie van arrondissementsparket Den Haag deed aangifte van doxing van één van de medewerkers.

Uit onderzoek bleek dat de aangehouden verdachten de medewerker online hadden gedoxt. Ze zouden de persoonsgegevens medewerker van het Openbaar Ministerie in Den Haag hebben verspreid, en online om informatie over hem hebben gevraagd.

Kwade bedoelingen

Doxing is het met kwade bedoelingen verzamelen of verspreiden van persoonlijke, gevoelige of privéinformatie zoals woonadres, telefoonnummer, een foto (bijv. van een gezicht), een naam van een werkgever, en gegevens van familie: in feite gaat het om alle gegevens waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd.

Strafmaat

Per 1 januari 2024 is doxing strafbaar. In het nieuwe artikel in het wetboek van strafrecht hierover staat dat als een slachtoffer van doxing tot een specifieke beroepsgroep hoort de strafmaat met een derde wordt verhoogd. Hieronder vallen onder meer de Koning, leden van het kabinet, de commissaris van de Koning, een gedeputeerde, burgemeester, wethouder, een lid van een ‘algemeen vertegenwoordigend orgaan’, een rechterlijke ambtenaar, advocaat, journalist, een buitengewoon opsporingsambtenaar en politieagenten.