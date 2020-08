Twee affaires bij Eindhovense politie

Connect on Linked in

Bij de politie in Eindhoven is een teamchef wegens ongewenst gedrag buiten functie gesteld. Verder schrijft het Eindhovens Dagblad dat het Openbaar Ministerie beschuldigingen onderzoekt van een vrouw die zegt te zijn misbruikt door een wijkagent en diens collega’s.

Intern onderzoek

De politiechef van de eenheid Oost-Brabant heeft op woensdag 27 mei een teamchef van het district Eindhoven buiten functie gesteld. Aanleiding daarvoor waren diverse meldingen van ongewenste omgangsvormen in zijn contact met collega’s. Dat bracht de politie-eenheid woensdag naar buiten.

De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) heeft onderzoek gedaan en daaruit is gebleken dat de teamchef zich schuldig heeft gemaakt aan ‘ongewenste omgangsvormen’. De betrokken teamchef heeft nu zelf besloten ontslag te nemen.

‘Seks-schandaal’

De zaak rond de vrouw speelde zich af in 2013. De Veldhovense meldde zich bij de politie als slachtoffer van gedwongen prostitutie. Een wijkagent ontfermde zich over haar, nam haar in huis en zou haar vervolgens hebben aangerand. Het Openbaar Ministerie probeert het relaas van de vrouw in kaart te brengen. De vrouw gaat aangifte doen en daarna wordt besloten of er een strafrechtelijk onderzoek komt.

De vrouw deed al eerder aangifte tegen de wijkagent vanwege aanranding. Deze zat daarom half december 2013 drie dagen in de cel. Een half jaar later seponeerde het OM de zaak vanwege gebrek aan bewijs. Na een intern onderzoek werd de politieman ontslagen.

De vrouw wordt bijgestaan door een ex-zedenrechercheur die zelf met onenigheid vertrok in Eindhoven. Zij zeggen nu meer bewijs te hebben, ook over aanrandingen door andere politiemensen. De beschuldigde wijkagent ontkent in gesprek met het ED geen seks met de vrouw te hebben gehad en haar ook niet te hebben aangerand.