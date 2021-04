Twee amfetaminelabs op dezelfde avond aangetroffen in Limburg

Connect on Linked in

In een pand aan de Pappersjans in Heerlen is vrijdagavond een illegale chemische fabriek voor de productie van amfetamine aangetroffen. Er zijn twee verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Op dezelfde avond werd in Lottum ook een actief amfetaminelab aangetroffen.

De politie meldt dat de inval in Heerlen plaatsvond ‘op basis van heimelijk ingewonnen informatie’. In het pand aan de Pappersjans trof een arrestatieteam een in werkend zijnde illegale chemische fabriek voor de productie van amfetamine aan. Op zaterdag is de locatie geïnventariseerd en op zondag volledig ontmanteld door de dienst Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO).

Lottum

Vrijdagavond trof de politie in een loods in Lottum ook een actief amfetaminelab aan. De bewoner van de woning bij de loods is aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het produceren van synthetische drugs.

Specialisten van de LFO hebben het lab ontmanteld. Het onderzoek is volgens de politie in volle gang en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

De politie wijst op het levensgevaar van de productie van synthetische drugs, mede door de hoge concentraties koolmonoxide. ‘De kans op brand, ontploffing, water- en stankoverlast is groot. Drugslaboratoria, opslagplaatsen en illegale fabrieken zijn een groot risico in woonwijken en op bedrijfsterreinen.’