Twee arrestaties na dodelijke schietpartij Rotterdam-IJsselmonde

In Rotterdam-IJsselmonde is vrijdagochtend een 30-jarige man bij zijn woning doodgeschoten. De politie heeft twee verdachten aangehouden. Het gaat om een 20-jarige man uit Dordrecht en 21-jarige man uit Capelle aan den IJssel. Volgens een politiewoordvoerder heeft het ‘alle schijn van een liquidatie’.

Vier tot zes kogels

De politie werd rond 07.00 gealarmeerd over een schietpartij aan de Bramentuin in stadsdeel IJsselmonde in Rotterdam-Zuid. Er zouden twee mannen vanuit een donkere bestelbus vier tot zes kogels op het slachtoffer hebben afgevuurd. De verdachten sloegen op de vlucht richting de Stadionlaan waar ze overstapten in een andere auto en agenten de achtervolging in zetten. Bij de Dordtsestraatweg zag een getuige de bestuurder de macht over het stuur verliezen en tegen een andere auto botsten. Het duo sloeg op de vlucht, maar werden kort daarna aangehouden.

Voortuin

Op beelden is te zien dat het slachtoffer (die volgens omstanders de bijnaam “Johnnie” heeft) in een voortuin ligt. Volgens buurtbewoners woonde het slachtoffer er met zijn Antiliaanse moeder en zusje.

Rotterdam-IJsselmonde was vorig najaar het decor van een conflict tussen rivaliserende jeugdbendes. Afgelopen week was er nog een melding van een schietpartij een paar straten verderop.