Twee arrestaties na ontdekking cocaïnewasserij in Nieuw Beerta

In een schuur achter een woonhuis aan de Hoofdweg in het Groningse dorp Nieuw Beerta heeft de politie zaterdagnacht een actieve cocaïnewasserij aangetroffen. Er zijn twee personen aangehouden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

De Dienst Speciale Interventies (DSI) van de Landelijke Eenheid trad na informatie uit een politieonderzoek rond 02.00 het pand aan de Hoofdweg binnen. In de woning voor de schuur werden een 32-jarige man uit de gemeente Oldambt en een 24-jarige vrouw uit Scheemda aangehouden.

In de schuur werd een in werking zijnde cocaïnewasserij aangetroffen. In de ruimte zijn volgens de politie allerlei middelen gevonden die worden gebruikt om cocaïne uit goederen te wassen.

LFO

Specialisten van Landelijk Faciliteit Ontmantelen (LFO) en de forensische opsporing zijn zondag ter plaatse voor de ontmanteling van de cocaïnewasserij en om het materiaal af te voeren. Er zijn ook voertuigen in beslag genomen. Uit het onderzoek moet blijken om hoeveel drugs het gaat.

De politie meldt dat het onderzoek nog enige tijd gaat duren en dat meerdere aanhoudingen niet worden uitgesloten.

Gevaarlijk proces

Om cocaïne aan de grens moeilijk traceerbaar te maken, wordt de drugs door criminelen meestal in gangbare stoffen of materialen verwerkt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld shampoo of kleding. In een wasserij wordt cocaïne uit deze materialen onttrokken. Dit is een gevaarlijk proces waarbij chemicaliën worden gebruikt.