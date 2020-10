Twee arrestaties na schietpartij en bedreigingen in Tilburg

Connect on Linked in

De politie heeft donderdagavond twee mannen opgepakt na een incident aan de Broekhovenseweg in Tilburg, waarbij geschoten zou zijn. Een van hen, een 41-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, zou eerder op avond hebben geschoten met een vuurwapen. Ook heeft hij mogelijk op meerdere plekken in Tilburg mensen al rijdend bedreigd met een wapen.

De politie ontving rond 20.15 een melding dat er mogelijk zou zijn geschoten aan de Broekhovenseweg in Tilburg. Toen agenten ter plaatse kwamen, lag er een man met een verwonding aan het hoofd op de grond. Het slachtoffer was de 41-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij werd aangehouden omdat hij mogelijk zou hebben geschoten.

Ook is een 44-jarige Tilburger aangehouden voor betrokkenheid bij het conflict dat vermoedelijk plaatsvond in de relationele sfeer. Het vuurwapen wat op straat lag, is in beslag genomen en de politie heeft de zaak in onderzoek.

Uit onderzoek is gebleken dat de 41-jarige man mogelijk eerder op de avond al rijdend in Tilburg bedreigingen zou hebben geuit vanuit zijn voertuig. De politie is op zoek naar mensen die donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 getuige waren van bedreigingen.