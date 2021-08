Twee arrestaties na schietpartij met gewonde in Velsen-Noord

Connect on Linked in

De politie heeft een 31-jarige man aangehouden voor betrokkenheid bij een schietpartij die woensdagmiddag plaatsvond aan de Schulpweg in Velsen-Noord. Een 23-jarige man uit Heemskerk raakte daarbij gewond. De verdachte werd vlak over de grens in België aangehouden.

Rond 14.55 kwam bij de politie een melding binnen dat een persoon in een auto beschoten was. De verdachte zou zijn weggerend. Op de bewuste locatie werd geen slachtoffer, maar die meldde zich niet veel later bij het ziekenhuis in Beverwijk. Daar is bij behandeld aan zijn verwondingen en door de politie gehoord.

Na (sporen)onderzoek, het bekijken van camerabeelden en gesprekken met verschillende getuigen kwam de politie via een ANPR-hit (een camera die de kentekens van alle voorbijrijdende voertuigen scant) op het spoor van de 31-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij werd net over de grens in België door de Belgische politie aangehouden.

De auto waarin de verdachte zat werd bestuurd door een 25-jarige man uit Beverwijk. Ook hij is aangehouden. Zijn rol wordt verder onderzocht.