Twee arrestaties na vondst dode man op Twents bungalowpark

Connect on Linked in

Op bungalowpark De Mors in Delden (bij Hengelo) is zondagmiddag het lichaam van een overleden man gevonden. De politie meldt dat er twee personen zijn aangehouden. Een groot deel van het vakantiepark is afgezet, de politie is bezig met een groot onderzoek.

Het is nog onduidelijk wat er gebeurd is op het bungalowpark. De politie is met veel eenheden aanwezig.