Twee arrestaties voor beschieten Amsterdamse woning

De Amsterdamse politie heeft twee mannen aangehouden in het onderzoek naar de beschoten woning in de Vechtstraat in Amsterdam Zuid van afgelopen woensdag.

Woensdag is er rond 17.00 door een arrestatieteam in Leeuwarden een 21-jarige Amsterdammer aangehouden. Daarna is rond 02.30 ook door een arrestatieteam een tweede verdachte gearresteerd in Amsterdam-West. Dat is een 20-jarige man uit Amsterdam. De politie wil op dit moment niets meer zeggen want de verdachten zitten geheel in beperkingen en mogen geen contact met de buitenwereld hebben.

Deze week werd in de Vechtstraat rapper Danzel S. neergeschoten. In de nacht van woensdag op donderdag werd de woning van diens moeder onder vuur genomen in Amsterdam-Zuidoost.