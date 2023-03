Twee arrestaties voor blokken amfetaminepasta in vriesvak

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De politie heeft donderdagochtend twee verdachten van drugshandel aangehouden in een woning in Berkel-Enschot (bij Tilburg). In een woning aan de Molenakker werden tijdens een bestuurlijke controle vier blokken amfetaminepasta en een doos met circa 300 wietstekken aangetroffen.

Medewerkers van de gemeente en agenten van het politieteam Groene Beemden namen donderdagochtend rond 11.00 een kijkje in een woning aan de Molenakker in Berkel-Enschot. De aanleiding hiervoor waren meldingen dat er mogelijk drugshandel zou plaatsvinden.

Veelpleger

Nadat de 31-jarige bewoner opendeed werd tijdens een controle in de schuur een doos met circa 300 wietstekken aangetroffen. In de keuken lagen in het vriesvak vier blokken (vier kilo) amfetaminepasta. Hierop zijn beide mannen aangehouden. De 24-jarige man verzette zich bij zijn arrestatie. Hij staat bekend als veelpleger en stond nog gesignaleerd vanwege een vrijheidsbenemende maatregel, meldt de politie.

De amfetaminepasta en de doos met wietstekken zijn in beslag genomen.