Twee arrrestaties na vondst vuurwapen en mes in Schiedams café

De politie heeft zaterdagnacht bij een café in Schiedam twee mannen van 24 en 39 uit die plaats aangehouden na een melding van een vuurwapen. Eén van hen had een mes op zak. Het vuurwapen werd in het café gevonden.

Arrestatieteam

Even na 03.00 kreeg de politie een tip dat in een café aan de Hoogstraat in Schiedam een man met mogelijk een vuurwapen aanwezig was. Daarop controleerden verschillende agenten waaronder ook leden van het Team Parate Eenheid alle aanwezigen. Die werden één voor één naar buiten gehaald en gecontroleerd.

Eén gecontroleerde man droeg een mes op zak. Nadat iedereen gecontroleerd was, vond de politie binnen een vuurwapen. De politie meldt dat twee Schiedammers van 24 en 39 zijn aangehouden.