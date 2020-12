Twee buitenlanders in Suriname geliquideerd

Connect on Linked in

In Suriname is zaterdag uit het water van de Suriname-rivier het lichaam van een dode Colombiaan opgevist. Het drijvende vat met daarin de stoffelijke resten werd door mensen op een boot gesignaleerd. Dat gebeurde ter hoogte van Domburg.

De man is volgens de Surinaamse politie geïdentificeerd als Victor Serrato Novoa (32). Het vat was provisorisch afgesloten met drie sloten. Het lichaam vertoonde sporen van geweld. De politie denkt dat de man eerst is omgebracht en daarna in de rivier is gedumpt.

Op 25 november was aangifte gedaan van een ontvoering van Serrato. Hij zou door twee mannen die zich voordeden als een speciale eenheid van de politie zijn meegenomen.

Op camerabeelden heeft de politie vastgesteld dat Serrato die 25 november in gezelschap was van een man in een grijze Toyota Vitz. Die man zou de Dominicaan Abreu Ott Neftali zijn. Op 29 november heeft diens familie aangifte van vermissing gedaan.

De Toyata is leeg aangetroffen.