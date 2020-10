Twee cocaïnevangsten op hetzelfde schip (VIDEO)

Connect on Linked in

Op een vrachtschip dat van Brazilië op weg was naar Spanje is twee keer een forse lading cocaïne gevonden. In totaal had het schip ruim 3.500 kilo aan boord.

Mais

De eerste lading cocaïne aan boord van het schip, de Unispirit, werd aan het begin van de maand in beslag genomen in de Braziliaanse havenstad Sao Sebastiao. Tijdens het laden van zakken met mais kwam er na een controle door Braziliaanse Douane en Federale Politie 1.524 kilo cocaïne aan het licht.

Signaal

Het schip stak daarna van wal met als bestemming Las Palmas de Gran Canaria en daarna havenstad Cádiz in Spanje. Voordat het schip aankwam in Las Palmas ontvingen de Spaanse autoriteiten een signaal van Braziliaanse collega’s dat er nog een flinke lading cocaïne aan boord zou moeten zijn, die bij de controle in Brazilië was gemist.

Dagenlange zoektocht

Op 16 oktober werd het schip op zo’n 50 zeemijlen van Gran Canaria onderschept en naar de haven geëscorteerd. Na een inspectie en een dagenlange zoektocht door agenten van de Nationale Politie, de Guardia Civil en Douane werd inderdaad nog 1.210 kilo cocaïne gevonden, verstopt in zakken met maïs. De geperste kiloblokken waren samengevoegd in pakketten van 100 kilo.