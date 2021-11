Tweede coke-zending in Braziliaanse containers voor Rotterdam gepakt

Connect on Linked in

In Brazilië heeft de federale politie op 28 oktober 509 kilo cocaïne in beslag genomen. De zending was op weg naar Rotterdam. De vangst blijkt te zijn gedaan in dezelfde groep containers waarin op 23 oktober al 453 kilo was gepakt. De groep van 29 containers was geladen met mangaanerts.

Die containers stonden in de buurt van de haven in Barcarena, een gemeente dichtbij de stad Belém, aan de monding van de Amazone-river.

Vanaf 18 februari heeft de federale politie onderzoek gedaan naar de cocaïnelijn, nadat er een tip was binnengekomen.