Twee doden bij schietpartij op camping in Appeltern

Bij een schietpartij op camping Groene Eiland in Appeltern (Gelderland) zijn zondagavond twee doden gevallen. Het gaat om een man en een vrouw. De relatie tussen de twee slachtoffers wordt onderzocht. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.

‘Relationele sfeer’

Om 21.20 kwam er bij de politie een melding binnen van een schietpartij aan de Lutenkampstraat in Appeltern. Hulpdiensten (inclusief traumahelikopter) waren massaal aanwezig op de camping. Het onderzoek naar de schietpartij is in volle gang. Forensisch experts doen ter plaatse onderzoek. Campingeigenaar Adri van Ooijen zegt tegen de Gelderlander dat het gaat om een incident in de relationele sfeer.

Op een camping in #Appeltern zijn bij een schietincident twee dodelijke slachtoffers gevallen. Het gaat om een man en een vrouw. Hun relatie wordt onderzocht. Meer informatie volgt. ^MvS — Politie Gelderland (@POL_Gelderland) June 14, 2020