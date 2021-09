Connect on Linked in

In Almelo zijn volgens de politie twee mensen overleden bij een steekincident en is een derde gewond geraakt. Er is één verdachte aangehouden. Op beelden van RTV-Oost is te zien dat in het pand waar het gebeurde op zeker moment een man met een kruisboog op het balkon stond.

Het incident vond plaats aan de M. Th. Steynstraat in Almelo.

De verdachte is gewond geraakt. De politie heeft bij de arrestatie schoten gelost.

De politie gaat niet uit van een terroristisch motief.