Twee doden en twee zwaargewonden bij schietpartij in Alblasserdam (UPDATE)

Bij een schietpartij op zorgboerderij Tro Tardi aan de Molensingel in Alblasserdam zijn vrijdagochtend rond 10.50 een 34-jarige vrouw en een 16-jarig meisje overleden. Twee andere slachtoffers, een jongen (13) en een vrouw (20) raakten zwaargewond. Hulpdiensten, waaronder traumahelikopters, zijn massaal uitgerukt. De verdachte is inmiddels opgepakt. Dat meldt de politie op Twitter.

Het AD schrijft dat de opgepakte verdachte de 38-jarige John S. uit Oud-Alblas is. Hij zou bij de politie al jaren bekendstaan als “overlastgevend en verward” en deed in 2017 een zelfmoordpoging. Eind dat jaar zou hij verschillende vrouwen hebben bedreigd. Op het adres waar S. woont zou ook een Thaise vrouw wonen die zichzelf zou prostitueren.

Arrestatieteam

Volgens een ooggetuige is de verdachte door een arrestatieteam afgevoerd aan de Van Hogendorpweg in Alblasserdam, vlakbij het park en landgoed Huis te Kinderdijk. Het vuurwapen van de verdachte is in beslag genomen.

Over een motief is nog niets bekend. Het politieonderzoek is in volle gang.

Doelgroep

Op zorgboerderij Tro Tardi werken kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Ook biedt de zorgboerderij plaats aan jongeren en volwassenen die de draad in hun leven weer op moeten pakken in het kader van een reïntegratietraject.