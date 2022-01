Twee Duitse politieagenten doodgeschoten bij verkeerscontrole

Print This Post

In Duitsland zijn zondagnacht bij een verkeerscontrole twee politieagenten van 24 en 29 doodgeschoten. Dat gebeurde op een weg bij Kusel in de buurt van Kaiserslautern. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de daders.

De twee politieagenten werden rond 04.20 beschoten tijdens een verkeerscontrole en overleden korte tijd later aan hun verwondingen. Ze hadden nog wel zelf een radiobericht kunnen versturen naar collega’s. Over de achtergrond van wat er is gebeurd, is nog onduidelijkheid.

Saarland

De politie is met een klopjacht op zoek naar de daders, nu ook in deelstaat Saarland in het zuidwesten van Duitsland, dat grenst aan Frankrijk en Luxemburg.

De bevolking wordt door de Duitse politie verzocht geen lifters op te pikken. Zeker één verdachte is gewapend.

Geen signalement

Op de plaats delict zijn sporen veiliggesteld. Volgens de politie is er geen signalement van de daders of de gebruikte vluchtauto. Ook de vluchtrichting is niet bekend.