Twee explosies bij Rotterdamse woningen

In Rotterdam zijn in de nacht van maandag op dinsdag twee ontploffingen geweest bij woonhuizen. Voor de tweede nacht op rij was er een explosie aan de Crooswijkseweg in Rotterdam-West. De ontploffing was ditmaal in een portiek aan de andere kant van de straat. Er zijn geen gewonden gevallen.

(Beeld MediaTV)

Eerste etage

De ontploffing op de Crooswijkseweg was rond 04.50. Ter plaatse bleek veel schade te zijn ontstaan. Deur en ruiten van de portiekflat raakten beschadigd, net als een geparkeerde auto. Ook ruiten op de eerste etage gingen door de knal aan diggelen.

Het flatgebouw ligt een paar honderd meter van de plaats waar maandagochtend een explosief afging. Toen moesten sommige bewoners van de flat tijdelijk hun huis uit, dat was dinsdag niet het geval.

Daders

In het centrum van Rotterdam was er ook ontploffing in de nacht van maandag op dinsdag. Ook daar ontplofte een explosief in een portiekflat.

Op beide facties heeft een team van de Forensische Opsporing kwam ter plaatse om onderzoek te doen.

Voorzover bekend is er niemand aangehouden. Over de daders is niets bekend geworden.