Twee explosies in Deurne en Borgerhout, mogelijk link drugsmilieu

In Deurne en Borgerhout, bij Antwerpen, hebben zaterdagnacht twee explosies plaatsgevonden. In Deurne was er een ontploffing bij een huis naast een bouwbedrijf, waarbij de voordeur van de woning beschadigd raakte. In Borgerhout ontplofte een granaat onder een geparkeerde auto. Bij beide incidenten raakte niemand gewond. De Antwerpse politie onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu.

Voordeur verwoest

Bewoners aan de Kerkhofweg in Deurne werd rond 03.15 wakker van een harde knal. Door de explosie werd een voordeur van een woning compleet vernield. Volgens de Antwerpse politie gaat het daarbij zeker niet om een granaat. Wat het wel was, wordt nog onderzocht.

Granaat en schietpartij

Terwijl de politie bezig was met een onderzoek in Deurne kwam een melding binnen van een explosie in de Godtsstraat in Borgerhout. Daar ontplofte een granaat onder een geparkeerde auto. Vrijdagnacht werd de Beukenstraat (een zijstraat van de Godtsstraat) nog opgeschrikt door een schietpartij. Daarbij werd een woning beschoten. Mogelijk is er een verband tussen de granaatexplosie en de schietpartij.

Het onderzoek naar beide explosies en de schietpartij van vrijdagnacht loopt volop. Of er een link met het drugsmilieu is, wordt onderzocht. Volgens de Antwerpse politie hebben de twee explosies in Deurne en Borgerhout niets met elkaar te maken.