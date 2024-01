Twee explosies in regio Rotterdam

Print This Post

In Rotterdam en Dordrecht hebben in de nacht van woensdag op donderdag twee explosies plaatsgevonden. Daarbij raakte niemand gewond. Er zijn geen verdachten aangehouden.

Klap

De eerste explosie was op een bedrijventerrein in Dordrecht. Dit meldt RTV Rijnmond. Rond middernacht was er een klap te horen op de Planckstraat. Er onstond schade aan een deur en een gevel.

Bijna tegelijkertijd was er een ontploffing op de Arthur van Schendeldreef in Rotterdam-Zevenkamp. De voordeur liep daar schade op, meldt de regionale zender.

Bij beide incidenten raakte niemand gewond. Er is ook niemand opgepakt.

Teller

Rijnmond meldt dat er in het nieuwe jaar al meer dan vijftien explosies hebben plaatsgevonden in de regio, waarvan meer dan tien in Rotterdam. ‘Vorig jaar liep de teller op tot boven de 200.’