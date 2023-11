Twee explosies in Rotterdam in één nacht

Connect on Linked in

In Rotterdam vonden in de afgelopen nacht twee explosies plaats, waarbij schade en een brand ontstond. Er vielen geen gewonden en er zijn geen aanhoudingen verricht.

Schade

Rond 22.15 op zaterdagavond was er een ontploffing in de Schaepmanstraat in Rotterdam-West. Dit meldt RTV Rijnmond. De explosie richtte flinke schade aan, meldt een woordvoerder van de politie. Ruiten zijn gesneuveld en er zijn deuren uit de woning gevlogen. Op foto’s is te zien dat de straat is bezaaid met glasscherven.

Er is na deze explosie niemand aangehouden. Getuigen zouden na de aanslag wel twee jongens hebben gezien die wegreden op een scooter. De politie doet onderzoek, aldus de regionale zender.

Brand

Later in de nacht, van zaterdag op zondag rond 02.45, was er een explosie bij de voordeur van een huis aan de Spechtstraat in Rotterdam-Charlois. Daarbij ontstond een kleine brand, meldt ‘Rijnmond’. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond.

Deze explosie vond nog geen twee weken plaats, na een vorige aanslag op dat adres op 25 oktober. Bij die ontploffing sneuvelde de ruit van een voordeur. De houten plaat die daarna op de deur is aangebracht, zit er nog steeds op, zo is te zien op beelden van na de aanslag.