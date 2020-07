Twee Fransen opgepakt op Antwerpse Ring na ontvoering (VIDEO)

Connect on Linked in

De Antwerpse politie heeft zondagmiddag twee Fransen gearresteerd na een mogelijke ontvoering. Volgens de Gazet van Antwerpen was het doelwit een bekende uit het Antwerpse drugsmilieu: een man met de bijnaam de “Algerijn”.

Linkeroever

De ontvoeringspoging mislukte en draaide uit op een achtervolging over de Antwerpse Ring. De aanleiding zou een conflict over een verdwenen of gestolen zending cocaïne zijn. De 25-jarige “Algerijn” (M.R.C.) werd zondagmiddag rond 13.30 bij zijn woning op de Linkeroever opgewacht door vier Franssprekende mannen. Toen ging het mis en zette de Algerijn zelf de achtervolging in op de Fransen die in een witte bestelauto reden.

Geen spoor

Toen de politie de witte bestelwagen klemreed, was er van M.R.C. geen spoor meer. Hij meldde zich later zelf bij de lokale politie om te verklaren dat de mannen hem probeerden te ontvoeren.

Volgens het parket van Antwerpen zijn er twee verdachten gearresteerd en verhoord. Na dat verhoor zijn ze weer vrijgelaten. De federale gerechtelijke politie doet verder onderzoek.

Het conflict over de cocaïne zou zich hebben voorgedaan in het Neteland (in de omgeving Herentals en Vorselaar)