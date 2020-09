Twee geparkeerde auto’s beschoten

Connect on Linked in

Binnen een paar dagen zijn op twee plaatsen geparkeerde auto’s beschoten, in Amsterdam en Den Bosch. Er zijn geen aanwijzingen dat de incidenten in verband staan met elkaar.

Donderdagochtend rond 00.30 kreeg de politie een melding dat er schoten zouden zijn gelost in de Pastoor Mutsaersstraat in de Graafsewijk in Den Bosch. In een auto die in deze straat stond geparkeerd waren meerdere kogelinslagen te zien. Er is niemand gewond geraakt.

In Amsterdam werd in de nacht van dinsdag op woensdag 23 september een geparkeerde auto beschoten in de Lodewijk van Deysselstraat in Amsterdam-West. Rond 04.10 kreeg de politie de melding binnen van de beschieting. Forensische Opsporing heeft ter plaatse meerdere hulzen op straat aangetroffen. De beschoten auto, waarvan meerdere ruiten versplinterd waren, is in beslag genomen voor nader onderzoek.