Twee gewonden (41, 38) bij schietpartij in Blerick

Bij een schietpartij op een parkeerplaats aan het Sint Hubertusplein in Blerick is donderdagavond een 41-jarige man uit Venlo gewond geraakt. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Een tweede slachtoffer, een 38-jarige man uit Venlo, meldde zich in het ziekenhuis voor medische hulp.

De schietpartij vond donderdagavond rond 22.00 plaats aan het Sint Hubertusplein in Blerick, een stadsdeel van de gemeente Venlo. Omwonenden zouden meerdere schoten hebben gehoord. Op de plaats delict heeft door forensische opsporing een uitgebreid sporenonderzoek plaatsgevonden.

Grijze BMW

Op beelden van 1Limburg is te zien dat agenten onderzoek doen bij een grijze BMW met een Duits kenteken. Op de parkeerplaats liggen glassplinters. Over een motief voor de schietpartij is nog niets bekend.