Twee gewonden bij schietpartij in Amsterdam-Noord

In Amsterdam-Noord is woensdagochtend een schietpartij geweest waarbij twee mensen gewond zijn geraakt. De politie heeft drie verdachten aangehouden, twee van hen zijn met verwondingen overgebracht naar een ziekenhuis. De schietpartij vond plaats bij winkelcentrum Buikslotermeerplein. De politie hield een auto met de drie verdachten aan op de N247, dat is de S116, de uitvalsweg richting Volendam/Edam.

(beeld Joost van der Wegen)

De politie kreeg rond 11.00 meldingen over de schietpartij. De schoten vielen op een parkeerterrein in de buurt van het Buikslotermeerplein. Getuigen zeggen dat er twee groepen ruzie met elkaar zouden hebben gehad. Daarna volgde een vechtpartij. Uiteindelijk greep zeker één persoon naar een vuurwapen.

Eén van de twee groepen vluchtte te voet. Drie verdachten reden in een auto weg. De politie kon op basis van getuigenverklaringen hun auto even later onderscheppen op de N247.