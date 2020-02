Twee gewonden bij schietpartij in Apeldoorn

Print This Post

Op de Zilverschoon in Apeldoorn zijn zaterdag rond 17.40 twee mannen gewond geraakt bij een schietpartij. De slachtoffers zijn een 18-jarige man uit Deventer en een 28-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Er is nog niemand opgepakt.

De gewonden werden aangetroffen op de parkeerplaats tegenover Sporthal Mheenpark. Ze zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is direct een groot onderzoek gestart. Bij de zoektocht naar de dader(s) is een politiehelikopter ingezet. Het motief voor de schietpartij is nog onbekend.