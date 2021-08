Twee gewonden bij schietpartij in Delfzijl

Print This Post

In Delfzijl is zaterdagavond geschoten. Daarbij zijn twee personen gewond geraakt. Over de ernst van hun verwondingen kan de politie nog niets meedelen.

Foto ter illustratie

Incident

Het incident speelde zich rond 8.15 uur af in de omgeving van de Wendekker, een adres in een woonwijk van Delfzijl. De politie kreeg toen een melding van een schietpartij in een woning.

De politie ging daarop met meerdere eenheden ter plaatse, en trof twee gewonden aan in de tuin van een woning.

Over de aanleiding of de toedracht van de schietpartij is niets bekend.

Ernst

Om specialistische hulp te verlenen, kwam de traumaheli ter plaatse. Twee gewonden zijn afgevoerd naar het UMCG-ziekenhuis in Groningen. De politie kan nog niets zeggen over de ernst van hun verwondingen.