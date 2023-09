Twee gewonden bij schietpartij in Groningen, jongen (17) aangehouden

Connect on Linked in

Bij een schietpartij in de Poelestraat in Groningen zijn woensdagnacht rond 02.55 een 17-jarige jongen en een 23-jarige man uit Groningen gewond geraakt, van wie er één zwaargewond is. De politie heeft donderdagochtend rond 06.15 in de buurt van het station een verdachte aangehouden, die er na het incident vandoor is gegaan. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Amsterdam.

De schietpartij vond plaats vlakbij de Grote Markt in het centrum van de stad. Er werd meerdere keren geschoten. Eén van de slachtoffers werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. Het andere slachtoffer werd volgens bronnen na behandeling op straat ook naar het ziekenhuis vervoerd. Er was veel uitgaanspubliek op straat aanwezig.

Arrestatie

De omgeving van de schietpartij werd afgezet voor onderzoek. Daarbij is met getuigen gesproken en zijn camerabeelden opgevraagd. Dit leidde omstreeks 06.15 in de buurt van het station tot de arrestatie van een 17-jarige jongen uit Amsterdam. Hij zit vast en wordt verhoord. De politie onderzoekt zijn rol en eventuele betrokkenheid bij het incident.

Ook zegt politie te vermoeden dat de aangehouden verdachte een van de slachtoffers kent, dit maakt onderdeel uit van het onderzoek.