Twee gewonden bij schietpartij in metro Hoek van Holland

Connect on Linked in

In een metro aan de Stationsweg in Hoek van Holland is zondagmiddag rond 17.15 geschoten. De politie meldt dat er twee gewonden zijn gevallen, maar dat bleek niet te komen door de schietpartij, mogelijk door een opstootje daarvoor. Twee verdachten zijn aangehouden.

Kogelhulzen

Het voorval gebeurde in een volle metro. Naast een vechtpartij zou er ook geschoten en gestoken zijn. De politie heeft kogelhulzen gevonden in de metro. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet daar onderzoek naar en is met meerdere eenheden ter plaatse.

Volgens getuigen brak er paniek uit in de metro. De twee slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Arrestaties

Op basis van signalement zijn twee Schiedammers van 20 en 21 jaar aangehouden in de omgeving van het incident. Ook werd het vuurwapen aangetroffen. De twee worden overgebracht naar het politiebureau voor verhoor en het vuurwapen wordt in beslag genomen.