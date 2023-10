‘Twee gewonden bij schietpartij tussen Belgische en Nederlandse criminelen in Marbella’

Connect on Linked in

Bij een schietpartij tussen twee rivaliserende drugsbendes in het Zuid-Spaanse Marbella zijn zaterdagmiddag twee gewonden gevallen. Volgens de Spaanse nationale politie gaat het om een confrontatie tussen Belgische en Nederlandse drugscriminelen. Dat schrijven Spaanse media.

Schotwonden

Zeker drie gewapende en gemaskerde mannen schoten rond 12.45 in Guadalmina Alta, een van de luxe wijken van Marbella, op leden van een rivaliserende groep. Daarbij raakten twee mannen gewond. Een van hen zou in zijn hand zijn geraakt. De ander zou schotwonden in zijn been, bekken en arm hebben. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis overgebracht, maar zijn buiten levensgevaar.

Volgens de Spaanse nationale politie gaat het om een confrontatie tussen rivaliserende Belgische en Nederlandse drugscriminelen. Of de slachtoffers uit Nederland of België komen is nog onduidelijk.

Grote paniek

De schutters zouden gevlucht zijn in een Citroën. De nationale politie doet onderzoek naar de achtergronden van de schietpartij, die grote paniek veroorzaakte onder voorbijgangers. Er zou nog niemand zijn aangehouden.

De geweldsuitbarsting vond plaats in de buurt van het Guadalmina-winkelcentrum, gelegen naast de snelweg A-7.