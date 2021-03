Twee gewonden bij steekpartij in Rotterdam-West

Print This Post

Bij een steekpartij op de Eerste Middellandstraat in Rotterdam-West zijn zaterdagnacht twee mensen gewond geraakt. Eén van hen is zwaargewond en zou er slecht aan toe zijn. De dader en het slachtoffer zijn in het ziekenhuis aangehouden.

Motief voor de steekpartij is vermoedelijk een uit de hand gelopen ruzie. Volgens het AD stak een man met een groot mes meerdere keren in op een andere man. Die zou in zijn gezicht, nek, armen, benen en zijn buik zijn geraakt. Het slachtoffer zou van Eritrese afkomst zijn.

Een getuige zou de dader met een knuppel hebben geslagen, waarna de politie arriveerde. Ook de dader raakte daarbij gewond.