Twee gewonden bij steekpartijen in regio Rotterdam, zestal opgepakt

Bij twee steekpartijen in de regio Rotterdam zijn zaterdagnacht twee gewonden gevallen. De ene steekpartij vond plaats in Rotterdam, de ander in Vlaardingen. Voor de steekpartij in Rotterdam zitten zes verdachten vast.

Rotterdam-Zuid

Vlak na middernacht kwam de politie af op een melding van een steekincident in een woning aan de Schalkeroord in Rotterdam-Zuid. Daar was een 35-jarige man neergestoken. Het slachtoffer is met meerdere steekwonden naar het ziekenhuis gebracht.

Er zijn zes mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de steekpartij. Zij zitten nog vast en worden gehoord, meldt de politie.

Hockeyclub

Rond middernacht kreeg de politie een melding binnen dat er op de Werf van Pronk in Vlaardingen een vrouw gewond was geraakt door een steekpartij. Het 21-jarige slachtoffer werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis waar ze nog steeds ligt.

De vrouw vertrok op de fiets bij de hockeyclub in Schiedam en fietste vervolgens de Kethelweg af, richting de Emaus waarna zij de Kortedijk op is gegaan. Op de kruising met de Werf van Pronk vond de steekpartij vervolgens plaats. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk.

De politie zegt volop bezig te zijn met het onderzoek. Er is nog niemand gearresteerd.