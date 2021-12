Twee gewonden bij woningoverval in Diemen-Noord, zestal opgepakt

Connect on Linked in

Bij een woningoverval aan de Heivlinderweg in Diemen-Noord zijn donderdagnacht twee gewonden gevallen. De politie heeft zes verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid.

Rond 02.30 uur werden de bewoners opgeschrikt door glasgerinkel. De politie meldt dat hierna plotseling een groep personen in hun huis stond. De overvallers vluchtten korte tijd later in onbekende richting uit de woning. Onbekend is nog of de daders buit hebben gemaakt.

Vier tieners

De politie startte direct een zoektocht in de omgeving en hield op de Diemerpolderweg vijf verdachten aan. Het gaat in totaal om vier Amsterdammers van 18, twee van 22 en 23 jaar. De vijfde verdachte is een 22-jarige man uit Herpen. De zesde verdachte, een 18-jarige Amsterdammer, bevond zich nog in de woning en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Mogelijk geschoten

Eén van de bewoners die gewond raakte tijdens een handgemeen, moest ook voor controle naar het ziekenhuis. Bij de politie kwam aanvankelijk een melding binnen dat er mogelijk ook schoten waren gehoord. Onderzoek moet uitwijzen of er ook daadwerkelijk geschoten is.

De zes verdachten zitten in beperkingen. Dit houdt in dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat.