Drie gewonden na schietpartij bij flat in Amsterdam-Zuidoost (UPDATE)

Connect on Linked in

Bij een schietpartij bij de flat Daalwijk in Amsterdam-Zuidoost zijn donderdagavond drie gewonden gevallen. De schietpartij vond plaats na een vechtpartij op een balkon. Drie onbekende mannen zijn op de vlucht geslagen.

Feestje

Iets na 22.00 kwam bij de politie de melding binnen dat in een woning bij de flat Daalwijk geschoten zou zijn. Er was op dat moment een feestje gaande waarbij enkele personen op het balkon zaten. De politie meldt dat vanuit het niets drie mannen het huis binnenkwamen en naar het balkon liepen waar een ruzie ontstond tussen dit drietal en de mensen op het balkon.

Drie mannen gevlucht

Even later volgden schoten waarbij twee Amsterdammers van 18 en 24 en een 25-jarige Haarlemmer gewond raakten. Twee van hen zijn met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis, een derde slachtoffer meldde zichzelf in het ziekenhuis. Nadat de schoten gelost waren, vluchtten de drie mannen in onbekende richting de woning uit.

De politie kwam met meerdere eenheden en een traumahelikopter naar de plaats delict.

Signalement ontbreekt

Wat de aanleiding van de vechtpartij en de schietpartij is geweest, is volgens de politie op dit moment nog onduidelijk. Ook is er nog geen duidelijkheid over het signalement van de drie mannen die het huis binnenkwamen.

De recherche heeft de zaak in onderzoek en zoekt naar getuigen.

Eerdere incidenten

Bij de flat Daalwijk zijn vaker incidenten. In augustus 2018 raakte een vrouw gewond bij een steekpartij in een woning van de flat. In januari 2020 kwam in de flat de 26-jarige Ecuadoriaanse student Richard Cordova om het leven bij het opnemen van een videoclip toen hij geraakt werd door een kogel. In november 2018 schampte een verdwaalde kogel het hoofd van een 23-jarige buitenlandse studente van de flat toen ze op bed lag.