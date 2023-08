Twee gewonden na schiet- en steekpartij in Ridderkerk (UPDATE)

De politie meldde zaterdagnacht rond 1.00 uur dat er geschoten werd in een eetgelegenheid op de Ringdijk in Ridderkerk. Daarbij raakten twee personen gewond. Zij waren daarna nog aanspreekbaar en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

RTV Rijnmond schrijft zondagochtend dat het ging om een incident in een shoarmazaak aan de Ringdijk. De nieuwszender laat een ooggetuige aan het woord die vertelt hoe een vader en een zoon ruzie kregen met een groepje jongeren. Daarna zou er door de jongeren drie keer zijn geschoten.

Een van de kogels vloog door een raam van de shoarmazaak, aldus RTV Rijnmond. De vader en de zoon raakten allebei gewond. De schutter wist te ontkomen. De ruzie zou te maken hebben met een eerdere beroving die plaatsvond. In de ruit van de shoarmazaak is op beelden een kogelgat te zien.

Update van de politie

In de loop van zondagochtend komt de politie met meer informatie. De politie meldt dan dat het inderdaad om een ruzie ging, waarbij ‘uiteindelijk is geschoten en gestoken’. Volgens het bericht van de politie raakte een 18-jarige persoon lichtgewond door het schieten. Een 45-jarige persoon had een lichte verwonding door het mes. ‘Vermoedelijk zijn twee anderen (mogelijk gewond) gevlucht. Zij zijn niet meer aangetroffen.’

Rond 00.10 kwamen de 18-jarige en de 45-jarige de horecazaak binnen. Daarop ontstaat meteen een conflict tussen hen, en vermoedelijk twee andere mannen. Daarbij wordt over en weer gestoken. Het tweetal dat al in de zaak was, blijkt ook een vuurwapen bij zich te hebben en schiet daarmee in de voet van de 18-jarige. Daarna rent dit tweetal weg. De 18-jarige en de 45-jarige blijven gewond achter. Nadat zij naar het ziekenhuis zijn vervoerd, worden zij later ook aangehouden, om te worden gehoord over hun rol bij het incident. De politie zegt in haar bericht dat zij verantwoordelijk zijn voor ‘hun deel’ van het geweld.

Niet duidelijk is of er inderdaad sprake was van een beroving.