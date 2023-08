Twee gezinnen met hasj gestopt bij Spaanse grens

Connect on Linked in

In een Spaanse enclave aan de Noord-Afrikaanse kust zijn twee Belgisch-Marokkaanse gezinnen tegengehouden met in totaal ongeveer 200 kilo hasj. De gezinnen reisden met kinderen in twee auto’s van Marokko naar Spanje via de haven van Ceuta. Vier volwassenen zijn opgepakt. De acht meereizende kinderen zijn voorlopig ondergebracht in centra van de kinderbescherming.

Dubbele bodems

De drugs werden zondagmiddag aangetroffen tijdens politiecontroles in de haven van Ceuta. De twee voertuigen hadden Belgische nummerplaten en stonden op het punt om met de veerboot naar de stad Algeciras in Spanje te vertrekken.

De drugs waren verstopt in dubbele bodems in het dashboard en onder de auto’s.

Een drugshond reageerde op een Citroën Picasso. De bestuurder was een 39-jarige man van Marokkaanse nationaliteit met een werk- en verblijfsvergunning in België. Hij reisde samen met een 29-jarige Belgische vrouw en vier kinderen. In zijn auto zat 115 kilo hasj.

Uur later

Een uur later werden een 48-jarige man en een 41-jarige vrouw, van Marokkaanse nationaliteit en een werk- en verblijfsvergunning in België, gearresteerd. Op dezelfde plaatsen was 87 kilo hasj verstopt in een Peugeot 5008. Ook in deze auto zaten vier kinderen.

De acht kinderen variëren in leeftijd tussen 1 en 15 jaar.