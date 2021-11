Twee grote wietkwekerijen ontmanteld in Noord-Holland

Connect on Linked in

De politie heeft zaterdag in twee afzonderlijke onderzoeken twee grote wietkwekerijen aangetroffen in Zwaagdijk-Oost en Midwoud (Noord-Holland). Daarbij zijn in totaal vijf verdachten aangehouden.

(Foto uit archief)

De politie wilde zaterdagmiddag een man controleren die mogelijk zonder rijbewijs en onder invloed had gereden. Hij was op dat moment aanwezig in een pand aan de Tomatenmarkt in Zwaagdijk-Oost. Naast de verdachte werd in het pand ook een grote wietkwekerij aangetroffen met ongeveer 1250 planten. Daarnaast was er sprake van diefstal stroom.

De twee aanwezige mannen van 55 en 24 jaar uit Hoorn werden daarop aangehouden. Zij zijn meegenomen naar het politiebureau voor verhoor en zitten nog vast, zo meldt de politie zondag.

Midwoud

Dezelfde avond werd in een ander onderzoek nog een wietkwekerij gevonden in het vlakbij gelegen Midwoud. In een woning aan de Pieter Wariuslaan troffen agenten op de bovenverdieping ongeveer 1500 wietstekjes en zo’n 200 volwassen wietplanten aan. Ook hier was sprake van diefstal stroom.

Er werden drie verdachten aangehouden: een 31-jarige man zonder bekend woonadres en een 57-jarige vrouw en een 43-jarige man, beiden uit Almere. Zij zitten alle drie vast voor verder onderzoek, aldus de politie zondag.

Beide wietkwekerijen zijn geruimd en de twee zaken worden verder onderzocht.