Twee incidenten in Almere: woning beschoten en explosief gevonden

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Aan de Lancelotstraat in Almere Poort is zaterdagnacht een woning beschoten. Er raakte niemand gewond. In de Fijistraat in Almere Buiten kwam de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) zondagmiddag ter plaatse om een explosief veilig te stellen. Verschillende woningen werden ontruimd.

De woning aan de Lancelotstraat in Almere Poort werd zaterdagnacht rond 05.00 beschoten. Volgens getuigen is er een persoon op een scooter gevlucht. De politie is op zoek naar getuigen.

Zondagmiddag werd de Explosieven Opruimingsdienst opgeroepen om een explosief veilig te stellen en mee te nemen aan de Fijistraat in Almere Buiten. Om wat voor explosief het gaat is niet bekend. De politie zette de omgeving af en heeft uit voorzorg woningen ontruimd. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen.

Burgemeester Franc Weerwind was aanwezig om poolshoogte te nemen op beide locaties. Het is onduidelijk of beide incidenten met elkaar verband houden.