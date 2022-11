Twee jaar cel voor kogelbrief, autobrand en vuurwapenbezit in Veghel

Een 21-jarige man uit Veghel is maandag bij de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot 24 maanden gevangenisstraf waarvan 10 maanden voorwaardelijk voor het versturen van een kogelbrief, bedreiging, een autobrand en vuurwapenbezit.

25.000 euro

In december 2021 stopte de man een kogelbrief in de brievenbus van het ouderlijk huis van het slachtoffer in Veghel. Via WhatsApp bedreigde hij haar vader en dwong het slachtoffer tot het betalen van 25.000 euro. Later die maand stak hij de bedrijfswagen van de vader van het slachtoffer in brand waarbij ook een auto van een buurtbewoner vlam vatte. Bij zijn arrestatie had de verdachte een vuurwapen met munitie in huis.

Prostitutiewerk

Volgens het slachtoffer zou zij door de verdachte tot prostitutiewerk zijn gedwongen. De 21-jarige Veghelaar ontkent dat, maar verklaarde wel dat hij een seksadvertentie voor haar beheerde, afspraken met klanten maakte en het slachtoffer vergezelde naar seksafspraken.

Geen dwang

Volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs dat het slachtoffer onder dwang prostitutiewerk moest verrichten. Er zijn geen getuigenverklaringen en uit de inhoud en toon van WhatsApp-gesprekken tussen de twee blijkt ook niet dat de man enige dwang of druk op het slachtoffer uitoefende. De rechtbank spreekt de verdachte dan ook vrij van dit feit.

Voor de andere vier feiten wordt de verdachte veroordeeld tot 24 maanden cel waarvan 10 maanden voorwaardelijk.

‘Op jonge leeftijd, in een tijdsbestek van één maand, pleegde de verdachte vier heftige feiten. De rechtbank acht het zorgelijk dat de verdachte dit soort zware delicten pleegt en dat hij tijdens de zitting nauwelijks blijk gaf van mededogen met de slachtoffers.’

Ook krijgt de verdachte een contact- en gebiedsverbod, waarbij hij gedurende drie jaar niet in een straal van 5 kilometer rond de woning van de slachtoffers mag komen.