Twee jaar cel voor laten ontploffen van een vuurwerkbom

Een 53-jarige man uit Leeuwarden is veroordeeld tot drie jaar cel waarvan één jaar voorwaardelijk voor het plaatsen en laten ontploffen van een mortierbom. Dat is een explosief dat alleen gebruikt mag worden met vergunning bij grote vuurwerkshows.

Harde knal

De rechtbank in Leeuwarden acht bewezen dat hij op 11 oktober 2023 de mortierbom liet ontploffen voor de voordeur van een grillroom in Leeuwarden.

De knal van de ontploffing was zo hard, dat politie de ontploffing op drie kilometer afstand hoorde en direct richting het centrum van Leeuwarden is gereden. Kort voor en tijdens de ontploffing waren er meerdere personen aanwezig rondom de grillroom.

De rechtbank noemt het een wonder dat er niemand (dodelijk) gewond geraakt is, stelt de rechtbank. De materiële schade was groot.

Gratis broodjes

De man heeft in ruil voor de belofte van drugs de mortierbom laten ontploffen bij de grillroom waar hij regelmatig gratis broodjes kreeg van de eigenaar, zo blijkt uit zijn verklaring. Ook blijkt dat hij zich geen moment heeft afgevraagd of hij door zijn handelen andere in gevaar kon brengen. Hij was op dat moment onder invloed van cocaïne en methadon waardoor hij niet goed na kon denken, aldus de man.

Lont

De rechtbank stelt dat de man kennelijk nog wel dusdanig helder na kon denken, dat hij zichzelf in veiligheid kon brengen nadat hij de lont had aangestoken.

In het oordeel is ook meegenomen dat de man een strafblad heeft met druggerelateerde criminaliteit en meermalen veroordeeld is tot gevangenisstraffen voor het plegen van diefstallen.

De man heeft een verstandelijke beperking en verslavingsproblematiek. Hij zal langere tijd onder toezicht staan en een eerder opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf van 105 dagen nog uit moeten zitten.