Twee jongens (14, 15) aangehouden voor plaatsen explosief bij woning in Breda

De politie doorzocht maandagochtend drie woningen in de wijk Hoge Vucht. Daarbij werden onder andere vuurwerk, een steekwapen, neppistool en grote hoeveelheden contant geld aangetroffen. In twee woningen werden twee verdachten van 14 en 15 aangehouden. De woningen en de verdachten kwamen in beeld bij de politie na uitgebreid onderzoek, nadat er in juni al foto’s werden getoond van de verdachten in tv-programma’s Bureau Brabant en Opsporing Verzocht.

Twee incidenten

Op de Passendalestraat werd op zondag 17 september 2023 zwaar vuurwerk tegen de gevel van een woning geplaatst. Die zorgde voor een explosie die forse schade veroorzaakte. Twee weken eerder, op dinsdag 5 september 2023, gooiden twee jongens op hetzelfde adres een steen door de ruit. Omdat de incidenten veel maatschappelijke onrust veroorzaakten in de wijk, werd een Team Grootschalige Opsporing op de zaak gezet. Ook vroeg de politie de kijkers van Bureau Brabant en Opsporing Verzocht meerdere malen om tips.

Vrijgelaten

Op maandag 15 januari 2024 werden tijdens een actie in Breda-Noord drie verdachten aangehouden. Twee van hen, jongens van 16 en 17 jaar, worden onder meer verdacht van betrokkenheid bij de incidenten op de Passendalestraat. Zij zijn inmiddels weer op vrije voeten, maar blijven nog wel verdachte in de zaak. Een 19-jarige man blijft wel vastzitten.

Foto’s

De recherche was er echter van overtuigd dat nog meer jongeren bij deze incidenten betrokken zijn, aangezien tijdens het onderzoek gestuit werd op foto’s die de vermoedelijke daders net voor de aanslag van zichzelf hebben gemaakt. Ook beschikt de recherche over een foto van de verdachten van het steen-incident die kort voor dat incident is genomen.

De vanmorgen aangehouden jongens worden verdacht van het plaatsen van een explosief. De politie denkt echter dat zij niet degene zijn die opdracht hebben gegeven en het hier dus om ‘loopjongens’ gaat.