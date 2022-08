Twee jongens aangehouden na explosie bij Amersfoortse woning

Connect on Linked in

In Amersfoort is in de nacht van zondag op maandag een explosie geweest bij een woonhuis. Dat gebeurde rond 06.00 aan de Verdistraat, in het oostelijk deel van de stad. Er raakte niemand gewond.

Wat voor explosief is gebruikt is nog niet duidelijk. Aan de woning is lichte schade ontstaan.

De politie zegt dat er maandagochtend twee verdachten voor de zaak zijn aangehouden. Dat gebeurde op de A27, bij de afrit naar Vianen. De politie kreeg een tip van een getuige, mogelijk over hun auto.

De verdachten zijn twee jongens van 18 jaar uit Amsterdam en Dordrecht.