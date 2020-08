Nieuw: twee keer pinnen voor hetzelfde bedrag (VIDEO)

Connect on Linked in

In Spanje heeft de Nationale Politie een groep Venezolanen opgepakt die verdacht wordt van fraude plegen met geldautomaten. Daarbij werd twee keer een bedrag uitgekeerd. In de Verenigde Staten is de techniek bekend als “teller hooking“.

Annuleren

Als een geldautomaat geld uitkeert dan pakt de fraudeur het geld uit de lade en steekt er direct daarna een metalen haak in. Daardoor raakt de machine defect en krijgt het systeem een storingsmelding. Terwijl het geld al is gecasht verzoekt de fraudeur meteen om de transactie te annuleren. Zo blijft het bedrag op de rekening terwijl er wel is uitgekeerd.

200.000 euro

De zes Venezolanen opereerden in verschillende Spaanse provincies. De politie stelde vast dat op deze manier voor 200.000 euro uit de machines was gehaald. In één weekend werd zo 40.000 euro gestolen. Maar de politie zegt dat het de werkelijke fraude veel hoger kan liggen. Het wachten is tot banken hun administratie en alle storingsmeldingen hebben onderzocht.

Katvangers

De onderzochte personen gebruikten bankpassen in naam van derden om ze te gebruiken alsof ze de rechtmatige eigenaren waren. De passen werden verkregen door van diefstal of klonen, ook kreeg de groep kaarten van katvangers die voor 1.000 euro hun rekening ter beschikking stelden. Het onderzoek loopt nog door en er worden waarschijnlijk nog meer verdachten aangehouden.

Op het moment van de aanhouding werd 2.500 euro in belang genomen en er werden 50 verdachte bankrekeningen onderzocht. Er werd door de verdachten geld overgemaakt naar de Verenigde Staten. De groep werkte vanuit een woning in Madrid. Ook de haak waarmee ze werkten is door de politie in beslag genomen.