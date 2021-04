Twee mannen aangehouden die overnachtten in drugslab

Connect on Linked in

In Stad aan ’t Haringvliet is woensdag een drugslab aangetroffen. Twee personen zijn aangehouden. In het lab werden ecstasy-tabletten geperst.

Beeld: politie

Ecstacy

In een loods op het Zeeuwse Goeree Overflakkee is woensdag een drugslab ontdekt. Het gaat om een zogenoemde tableteerderij, waar ecstacy-tabletten worden geperst met een speciale machine. De tableteerderij was bij het binnenvallen door de politie nog volop in bedrijf, meldt de politie. In de loods, die midden in een woonwijk staat, waren veel chemicaliën aanwezig.

Aangehouden

In het pand waren twee personen aanwezig. Deze zijn aangehouden. Het gaat om een 30-jarige man zonder bekende woonplaats en een 33-jarige man uit Hendrik-Ido-Ambacht.

Slapen

Het pand werd gecontroleerd, nadat wijkbewoners hadden gemeld dat er mensen sliepen in de loods. De inval was onderdeel van een actie, waarbij in meerdere woningen waar verdachten signalen over zijn binnengekomen, werd binnengevallen.