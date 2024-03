Twee mannen gewond bij schietpartij in Rotterdam-Kralingen

Connect on Linked in

Bij een schietpartij op de Lusthofstraat in Rotterdam-Kralingen zijn vrijdagavond twee mannen gewond geraakt. Eén van hen is er ernstig aan toe, meldt de politie. Er is nog niemand aangehouden.

(Beeld: Media-TV)

De schietpartij vond rond 20.15 plaats voor een vestiging van de Hema. De twee slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk wat er is precies is gebeurd. Het politieonderzoek is in volle gang.

De omgeving is afgezet en op straat zijn sporen veiliggesteld. Ook wordt gesproken met getuigen. Boven Kralingen cirkelt een politiehelikopter die op zoek is naar de dader(s).