‘Twee mannen opgepakt om verdwijning Hoorns meisje’

De politie-eenheid Noord-Holland heeft twee mannen opgepakt voor de verdwijning in 2018 van een 22-jarig meisje uit Hoorn. De Telegraaf meldt dat er nu een 63-jarige man uit Hoorn is aangehouden. Maandag werd al een 34-jarige man gearresteerd.

Studente Sumanta Bansi verdween in 2018. Ze woonde in bij de 63-jarige Dwarka B., en zijn zoon en diens vrouw in Hoorn. Op het moment van haar verdwijning was ze zwanger. De Telegraaf schreef zaterdag dat de getrouwde man bij wie ze in de kost was de vader zou zijn.

Sumanta Bansi zou hebben geweigerd abortus te plegen, ondanks de druk van het gezin waar ze verbleef. Haar moeder heeft dat aan de krant bevestigd.

Mogelijk is Bansi kort na haar verdwijning op 18 september in 2018 gedumpt in het Robbenoordbos. Mogelijk waren daar nog andere personen bij betrokken. Data van Google worden ingezet om aan de hand van telefoons het lichaam te lokaliseren. Een rechter heeft hiervoor inmiddels toestemming gegeven.