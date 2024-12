Twee mannen opgepakt voor explosie Nieuwkuijk waarbij vrouw been verloor

Beperkingen

In de nacht van vrijdag 15 op zaterdag 16 november raakte de bewoonster van een huis aan de Onsenoortsestraat in Nieuwkuijk zwaargewond nadat bij de voordeur een explosie plaatsvond. Maandag heeft de politie in de gemeente Den Bosch twee mannen aangehouden, die worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Ze zitten vast in beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.



De eerder aangehouden man van 33 uit Den Bosch zit ook nog vast. Hij wordt ervan verdacht het explosief bij de woning te hebben geplaatst.



De twee vandaag opgepakte mannen zijn volgens de recherche waarschijnlijk ook betrokken geweest bij de aanslag. Vanwege het lopende onderzoek wil de politie vooralsnog niet ingaan op hun rol en identiteit.